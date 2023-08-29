Государственные картографы КНР обозначили спорную с РФ территорию как исключительно китайскую

Об этом пишет РБК.

Речь идет о расположенном на реке Амуре Большом Уссурийском острове, разделенном по договору 2008 года между Россией и КНР. На опубликованной карте остров отдельно указан как восточная точка страны.

Большой остров Уссурий расположен на реке Амур, ниже устья Уссури, имеет территорию около 350 квадратных километров.

Спор за контроль над островом продолжался между Россией и Китаем с 1860 года: граница между государствами была проведена пограничной рекой Амур, а статус островов был неопределенным.