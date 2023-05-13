Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Отмечено, что 377 проектов подавалось органами местного самоуправления и центральными органами исполнительной власти через Отраслевую систему управления восстановлением инфраструктуры, которая является составной частью цифровой эко-системы DREAM.

По результатам встречи был определен перечень проектов с предварительной приоритизацией.

"Каждый поселок или город, Министерство или область может подать проектную заявку по понятной процедуре и получить финансирование, если проект отвечает показателям приоритизации. При этом первоочередным остается восстановление критической инфраструктуры и базовых услуг в наиболее пострадавших общинах, обеспечение их нормального функционирования", - заявил вице-премьер министр по восстановлению Александр Кубраков.

После принятия решения Правительством и согласования с комитетом Верховной Рады по бюджету, Агентство восстановления начнет реализацию восстановления проектов.

В ведомстве добавили, что будут проведены соответствующие процедуры закупок и определены победители торгов.

"Специалисты Агентства уже провели выездные совещания, осмотрели объекты и оценили текущие масштабы разрушений. Все это позволит после принятия решения Правительством в кратчайшие сроки приступить к реализации проектов", - отметил глава Агентства восстановления Мустафа Найем.