Государственная граница должна быть достроена, - Арсений Яценюк
“Строительство государственной границы годами дискредитировали россияне, разного рода шарии, соловьевы и полезные идиоты в Украине. Государственная граница Украины – это не "Стена Яценюка". Это один из элементов защиты украинского государства. И он должен быть и будет достроен”, – подчеркнул Арсений Яценюк
Украинская армия освободила тысячи квадратных километров от российского оккупационного нашествия, за что большая благодарность и уважение каждому украинскому военнослужащему, сказал он: "Вооруженные силы Украины дошли в Харьковской области до государственной границы. Именно до той государственной границы, которую начали строить под руководством моего правительства в 2014-м. В народе это называют "проект "Стена"".
Он напомнил, что пограничная служба, занимавшаяся обустройством границы, "согласовала этот проект с институтом Службы безопасности и Министерства обороны".
"Его проект так и не был изменен в течение последних шести лет, пока я уже не премьер-министр. Целесообразность его достройки была признана действующим правительством. И в декабре прошлого года именно действующее правительство приняло решение достроить государственную границу и выделило более 30 миллиардов гривен на то, чтобы достроить эту государственную границу", – напомнил Арсений Яценюк.
Он подчеркнул, что со времен независимости Украины не было построено ни одного квадратного метра государственной границы, который разделял бы Украину и Россию: "Я отстаивал и буду отстаивать правильность своего политического решения относительно необходимости строительства государственной границы. Именно по такому проекту строят государственные границы и страны-члены Европейского Союза».
"Когда Украина будет освобождена от российских оккупантов, а это время наступит, мы обязательно достроим эту государственную границу", - подчеркнул Арсений Яценюк.
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