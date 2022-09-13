Украинская армия освободила тысячи квадратных километров от российского оккупационного нашествия, за что большая благодарность и уважение каждому украинскому военнослужащему, сказал он: "Вооруженные силы Украины дошли в Харьковской области до государственной границы. Именно до той государственной границы, которую начали строить под руководством моего правительства в 2014-м. В народе это называют "проект "Стена"".

Он напомнил, что пограничная служба, занимавшаяся обустройством границы, "согласовала этот проект с институтом Службы безопасности и Министерства обороны".

"Его проект так и не был изменен в течение последних шести лет, пока я уже не премьер-министр. Целесообразность его достройки была признана действующим правительством. И в декабре прошлого года именно действующее правительство приняло решение достроить государственную границу и выделило более 30 миллиардов гривен на то, чтобы достроить эту государственную границу", – напомнил Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что со времен независимости Украины не было построено ни одного квадратного метра государственной границы, который разделял бы Украину и Россию: "Я отстаивал и буду отстаивать правильность своего политического решения относительно необходимости строительства государственной границы. Именно по такому проекту строят государственные границы и страны-члены Европейского Союза».

"Когда Украина будет освобождена от российских оккупантов, а это время наступит, мы обязательно достроим эту государственную границу", - подчеркнул Арсений Яценюк.