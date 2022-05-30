Государства Западных Балкан поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, - Зеленский

Об этом он сказал во время обращения на саммите лидеров ЕС, опубликованном в Telegram.

"Никогда европейский дом не был завершен без Украины. Никогда не будет полноценной европейской силы без Украины. Сам факт того, что Украина оставалась обломком Европы, где-то там, за границами ваших государств, способствовал тому, что у России развился агрессивный аппетит на захват соседей" , – отметил Зеленский.

По его мнению, только расширением можно не допустить повторения того, что Европа пережила и 24 февраля, и в 2014 году.

"На стратегическом уровне – уже в июне должен быть утвержден статус кандидата в члены Европейского Союза для Украины. Я очень хочу отдельно поблагодарить сейчас государства западных Балкан за их понимание, за поддержку предоставления статуса кандидата для нашей страны". – сказал президент.

Зеленский добавил, что Украина отвергает любые попытки найти альтернативу пути в ЕС.

"Для нас нужно быть такими, как вы. Мы хотим, чтобы Украина получила статус кандидата. Мы выполнили все необходимые критерии для этого статуса. И те отдельные, некоторые государства, которые еще не уверены в нас, и вы хорошо это знаете, на самом деле, я уверен, что изменят свои мнения. И покажут нашу объединенную силу. Силу наших народов, которые беспрецедентным большинством поддерживают наше членство в Европейском Союзе. Силу ваших народов, силу ваших государств и объединенной Европы", - подытожил он.

Премьер-министр Нидерландов выразил сомнение, что Украина в июне 2022 года получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление премьера Нидерландов Марка Рютте о том, что Украина вряд ли скоро получит статус кандидата на вступление в ЕС и о несправедливости в отношении стран Западных Балкан.