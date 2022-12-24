Государства ЕС передали более 1000 генераторов Украине

Об этом сообщает еврокомиссар по кризисному урегулированию Янез Ленарчич.

"Для обеспечения электроэнергией домов и больниц европейские страны предоставили более 1000 электрогенераторов для Украины", – отметил он.

По словам Ленарчича, через механизм гражданской защиты ЕС в Украину было доставлено около 78 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 22 декабря сообщила, что Украина получит от Евросоюза еще 900 генераторов для питания критической инфраструктуры.

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