Государства ЕС передали более 1000 генераторов Украине
Государства Европейского Союза передали уже более тысячи электрических генераторов, чтобы обеспечить электроэнергией дома и больницы Украины
Об этом сообщает еврокомиссар по кризисному урегулированию Янез Ленарчич.
"Для обеспечения электроэнергией домов и больниц европейские страны предоставили более 1000 электрогенераторов для Украины", – отметил он.
По словам Ленарчича, через механизм гражданской защиты ЕС в Украину было доставлено около 78 тысяч тонн гуманитарной помощи.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 22 декабря сообщила, что Украина получит от Евросоюза еще 900 генераторов для питания критической инфраструктуры.
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