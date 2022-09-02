Государства ЕС, кроме Венгрии, договорились о 5 млрд евро макрофина для Украины, - СМИ
Все государства-члены ЕС, кроме Венгрии, согласились финансово гарантировать еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины
Об этом сообщает издание Euractiv.
Согласно источникам, Еврокомиссия намерена выдвинуть официальное предложение по этому вопросу на следующей неделе, несмотря на сопротивление правительства Венгрии.
Ожидается, что в конце следующей недели министры экономики ЕС в Праге согласуют политическую декларацию в поддержку макрофинансовой помощи Украине на сумму 5 млрд. евро.
Ожидается, что пакет будет официально принят на Совете ЕС по общим вопросам, который состоится 20 сентября в Брюсселе.
Еврокомиссия подтвердила в ответ на запрос издания, что ее предложение о кредите в размере 5 млрд евро для Украины будет подано на следующей неделе.
5 млрд евро, о которых государства-члены договорились на рабочем уровне 2 сентября, являются частью макрофинансовой помощи в размере до 9 млрд евро, о которой Еврокомиссия объявила в мае.
Однако из-за сомнений как финансировать помощь ЕС до сих пор было официально согласован только 1 млрд евро из этой макрофинансовой помощи.
Согласно нескольким источникам, правительство Германии было против предоставления дополнительных кредитов из-за риска дефолта Украины. Оно выступало за гранты, которые не должны быть погашены Украиной.
В то время как Германия и все другие государства-члены, за исключением Венгрии, теперь, похоже, договорились о предоставлении дополнительных 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, обсуждение остальных 3 млрд евро все еще продолжается. Государства-члены расходятся во мнениях относительно того, должны ли деньги быть предоставлены в виде грантов или кредитов.
- 6 августа в Еврокомиссии предложили схему предоставления Украине 8 млрд евро макрофина. 5 млрд евро хотят выделить как долгосрочные ссуды, привлеченные под гарантии, предоставленные странами ЕС, в соответствии с их вкладом в бюджет блока. Остальные суммы, около 3 млрд евро, - предоставить как гранты.
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