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Государства ЕС будут отдельно принимать решения о выдаче виз россиянам, - Еврокомиссия

11 августа, 2022 четверг
15:08
Мир

В Еврокомиссии заявили, что проблема выдачи виз россиянам находится в пределах компетенции государств-членов, отказ или принятие решения о выдаче виз гражданам России остается на усмотрение конкретной страны

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на слова представительницы Еврокомиссии Аниты Хиппер.

На вопрос, поддерживает ли Еврокомиссия прекращение выдачи туристических виз россиянам, она ответила так:

"Из-за незаконной, неоправданной агрессии России против Украины прежде всего Украина, но и государства-члены ЕС предстали перед беспрецедентными вызовами. Я не буду отвечать "да" или "нет" на ваш вопрос, поскольку мы уже разработали подробные рекомендации государствам-членам по применению решения о частичном ограничение режима визовой либерализации с Россией. Это в компетенции государства-члена - рассматривать каждое заявление и отказывать на основании угрозы общественному порядку или внутренней безопасности".

Кроме того, Хиппер напомнила о еще одной проблеме в процессе выдачи виз россиянам.

"Есть еще один элемент, который следует учесть. Это тот факт, что многие работники консульств были высланы из России, что еще больше усложняет процесс обработки визовых заявок для граждан РФ", - сказала представительница Еврокомиссии.

В то же время, по ее словам, на уровне ЕС с государствами-членами продолжаются дискуссии по этому поводу.

Представитель Еврокомиссии напомнила, что страны Евросоюза должны выполнять международные обязательства и обеспечить, чтобы всегда была категория людей, которым визы выдаются в любом случае: по гуманитарным причинам, для членов семей граждан ЕС, для журналистов или диссидентов.

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