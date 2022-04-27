Государства-члены ОДКБ не изъявляют желания участвовать в войне РФ против Украины, - украинская разведка

Об этом сообщает ГУР МО.

"Несмотря на настойчивые требования РФ, участники ОДКБ не хотят принимать решения о проведении миротворческих операций вне своих стран. В том числе на территории так называемых ДНР и ЛНР. В то же время, члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории РФ или Беларуси. Но только после официального заявления о нападении Украины на их территорию", - пишут разведчики.

15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что Казахстан не получал запрос о направлении на территорию Украины национальных войск. Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ вопрос участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался.

"В настоящее время все страны-участники ОДКБ (кроме РФ и Беларуси) придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения. Ни одна из них не признала аннексию Крыма и независимость "ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении.

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что никто из стран ОДКБ не примет участие в кровавой авантюре Путина

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