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"Государства боятся создавать трибуналы": Зеленский рассказал о работе над привлечением РФ к ответственности

24 февраля, 2023 пятница
18:34
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о работе над привлечением РФ к ответственности

Об этом он заявил во время пресс-конференции 24 февраля.

Президент отметил, что ООН, "может, не универсальная" площадка, но "тем не менее, другой такой площадки, где было бы больше государств, которые можно объединить политически", Зеленский пока не видит.

"Также мы работаем над созданием специального механизма, по компенсации всего ущерба, нанесенного агрессией России на территории нашего государства. Это большая работа, и мы работаем, поверьте", - сказал он.

Зеленский добавил, что государства боятся создавать трибуналы.

"Потому что разная ответственность, но перед тем, как что-то ввести у себя в государстве, - нужна такая политическая воля объединения. И, опять-таки, ООН здесь очень важна, потому что там любые государства, любые правительства, лидеры получают политическую поддержку этого процесса", - добавил президент.

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В частности, он выразил уверенность в том, что резолюции по созданию трибунала будут поддержаны.

"Отдельно над этим мы работаем с некоторыми государствами, которых мы видим в вопросе трибунала, помощи, потому что они имеют профессионализм, опыт. Мы видим их лидерство здесь. Скажу вам честно, это Голландия, мы работаем с Марком Рютте, мы работаем с Риши Сунаком из Великобритании и другими государствами, мы думаем над механизмом компенсации. Уже есть первые шаги в Соединенных Штатах Америки. Балтийская тройка и Польша во всем нас поддерживают, чтобы мы ни попросили", - сказал Зеленский.

По словам президента, нужна настойчивость и нужно менять международные институты.

"Институты созданы давно, они не проходили подобные испытания такой агрессией. И не имеют такого опыта", - сказал он.

Отдельно Зеленский привел пример представителей Красного Креста, которые не смогли добиться доступа к военнопленным украинским бойцам.

"Универсальны ли они? Нет. Настойчивы? Нет. Настойчивыми были мы: давили и на них, и на врага, и на посредников. Но доступа к пленным до сих пор нет", - подчеркнул глава государства.

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