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Государства "Большой семерки" договорились поэтапно отказаться от угля

27 мая, 2022 пятница
13:11
Мир уголь корабль

Страны G7 договорились отказаться от угля и перейти на возобновляемые источники энергии во избежание ухудшения климата

Об этом пишет Reuters.

"Существуют очень конкретные декларации и соглашения по расширению использования возобновляемых источников энергии, а также, например, по постепенному выводу из угля", - отметила министерка охраны окружающей среды Германии Штеффи Лемке.

Это станет первым обязательством "Большой семерки" отказаться от угля во избежание ухудшения климата.

Министр отметила, что на трехдневной встрече представителей стран G7 в Берлине большое внимание уделят защите природы и борьбе с пластиковыми отходами.

Штеффи Лемке также рассказала на встрече о росте затрат на энергоносители и проблемах с поставкой топлива из-за войны РФ против Украины. Это побудило некоторые страны не покупать российское топливо и использовать уголь для уменьшения зависимости от России.

Такое решение вызывает опасения из-за возможных изменений климата. В Германии сообщили, что альтернативные источники энергии не будут получать за счет экологических целей.

  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что летом страны ЕС прекратят импорт российского угля, а до конца 2022 года откажутся от нефти из РФ.

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