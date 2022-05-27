Государства "Большой семерки" договорились поэтапно отказаться от угля
Страны G7 договорились отказаться от угля и перейти на возобновляемые источники энергии во избежание ухудшения климата
Об этом пишет Reuters.
"Существуют очень конкретные декларации и соглашения по расширению использования возобновляемых источников энергии, а также, например, по постепенному выводу из угля", - отметила министерка охраны окружающей среды Германии Штеффи Лемке.
Это станет первым обязательством "Большой семерки" отказаться от угля во избежание ухудшения климата.
Министр отметила, что на трехдневной встрече представителей стран G7 в Берлине большое внимание уделят защите природы и борьбе с пластиковыми отходами.
Штеффи Лемке также рассказала на встрече о росте затрат на энергоносители и проблемах с поставкой топлива из-за войны РФ против Украины. Это побудило некоторые страны не покупать российское топливо и использовать уголь для уменьшения зависимости от России.
Такое решение вызывает опасения из-за возможных изменений климата. В Германии сообщили, что альтернативные источники энергии не будут получать за счет экологических целей.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что летом страны ЕС прекратят импорт российского угля, а до конца 2022 года откажутся от нефти из РФ.
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