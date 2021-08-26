Гоструда завершило проверку больницы на Львовщине из-за невыплат зарплат медикам

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



Согласно сообщению, Гоструда завершило проверку по фактам задолженности по заработной плате на коммунальном предприятии "Городская больница Сосновского городского совета" во Львовской области.



Отмечается, что инспекторы установили факты нарушения сроков выплаты заработной платы, а также выплаты ее не в первоочередном порядке. Общая сумма задолженности составила 1700000 грн перед 72 работниками и 19 уволенными работниками за апрель-июнь этого года.



Гоструда также установило, что в мае произошло уменьшение тарифных ставок и должностных окладов всех работников учреждения. Параллельно с этим зафиксировано увеличение должностных окладов четырем руководителям и установления премий руководителям учреждения. Это происходило при наличии задолженности по выплате заработной платы.



В пресс-службе отметили, что по материалам проверок Национальная полиция возбудит уголовное производство по факту умышленной невыплаты заработной платы медицинским работникам.



В ведомстве добавили, что Гоструда также начало внеплановую инспекцию Городской клинической больницы Славянска в Донецкой области. Так, было установлено задолженность по выплате зарплаты перед 733 работниками в сумме более 9200000 грн. Отмечается, что 23 августа была погашена задолженность перед 11 уволенными работниками в сумме 176 тыс. грн.



В пресс-служба отметили, что безосновательная невыплата зарплаты более чем за один месяц, совершенная умышленно, наказывается штрафом от 8500 до 17000 грн или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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