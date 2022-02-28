Гостомель в осаде: пожарные и скорая не едут, 4 сутки без света, тепла и воды, много раненых

Такую информацию разместил у себя на странице гостомельский поселковый голова Юрий Прилипко, передает Эспрессо.TV .



"Гостомель все еще в осаде. Ничего, будем надеяться, что осталось не долго. Но пока, они (оккупанты - ред.) не позволяют нам ни погасить пожары, ни оказать медицинскую помощь. А раненых очень много", - утверждает глава.



Прилегающая к аэропорту "Антонов" часть поселка, напомним, до сих пор под контролем российских войск, которые по близости к незащищенному участку границы с Беларусью пополняются новыми силами.



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Страдает поселок и коллапса коммунального хозяйства.



"Людям нужен свет! Уже ни связи, ни тепла, ни воды", - пишут гостомельчане в фейсбук-группе Гостомель настоящий.



И такая ситуация, как отмечается, длится уже четвертые сутки.



В свою очередь представители компании "ДТЭК Киевские региональные электросети" говорят, что не могут чинить обрывы электрических проводов и кабелей на улицах Гостомеля, поскольку там продолжаются активные боевые действия и разрешения на попадание в поселок от командования ВСУ у них нет.



Прекращен также завоз продуктов в магазины.

Напомним, в ангаре "Антонова" оккупанты уничтожили крупнейший украинский самолет "Мрия" .



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