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Гостомель получит статус города

21 мая, 2022 суббота
14:11
Общество Улица Рекунова. Гостомель

Поселок Гостомель Бучанского района Киевской области будет иметь статус города

Об этом представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук проинформировал у себя в телеграм-канале.

Такое решение было принято на последнем заседании правительства.

"Одобрен проект постановления Верховной Рады "Об отнесении поселка городского типа Гостомель Бучанского района Киевской области в категорию городов", - сообщил Мельничук.

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"За это решение еще предстоит проголосовать парламенту, потому что именно к его полномочиям, согласно Конституции Украины, относится отнесение населенных пунктов к категории городов", - добавляет в свою очередь портал Децентрализация.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что на основании письма Гостомельского поселкового совета от 25 ноября 2021 г. Киевская областная государственная администрация обратилась в Кабинет Министров Украины с предложением рассмотреть возможность отнесения поселка городского типа Гостомель к категории городов.

Справка

Гостомель - расположенный северо-западнее Киева столичный пригород с давней историей. Первое письменное упоминание Гостомеля датировано 1496 годом.

По Магдебургскому праву город имел собственное самоуправление.

24 февраля 2022 года именно Гостомель стал одним из населенных пунктов Украины, где началась открытая, полномасштабная российская вооруженная агрессия. Вертолеты с вражеским десантом садились на взлетной полосе местного аэропорта, а позже на автомобильном мосту в Гостомеле, соединяющем берега реки Ирпень, защитниками Украины было остановлено движение колонн россиян на Киев.

От разрушений больше всего пострадали гостомельские микрорайоны Военный городок, Покровский, Чешский двор, Мостище. Разрушены основные предприятия – международный аэропорт "Антонов", Гостомельский стеклозавод, логистические комплексы.

Во время установленного россиянами в Гостомеле оккупационного режима ими были убиты поселковый голова Юрий Прилипко и сын директора местного лицея №1 Владимира Захлюпанного - художник Сергей Захлюпаный.

Есть и другие погибшие и раненые гостомельчане.

Кроме того, десятки людей в первые дни войны были депортированы в Беларусь.

Гостомель, как и остальные города, поселки и села Киевщины, находится под полным контролем украинской власти.

  • Напомним, Гостомелю указом президента Украины от 6 марта 2022 года присвоено отличие "Город-герой Украины".

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Гостомель
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