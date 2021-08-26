Гостиный двор в Киеве начала охранять полиция, - Минкульт

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики в Facebook.



"Гостиный двор находится под государственной охраной. Национальная полиция будет охранять это место культурного наследия национального значения, заменив частную охрану бывшего арендатора", - говорится в сообщении.

По словам министра Александра Ткаченко, взятие Гостиного двора под государственную охрану - это первый шаг, чтобы начать срочные противоаварийные работы.

Гостиный двор на Контрактовой площади в Киеве - памятник архитектуры, построенный в XIX в.

Во времена экс-президента Виктора Януковича его планировали перестроить под торгово-офисный центр.



В феврале 2018 года суд вернул здание Гостиного двора государству. Оно было передано в управление Фонда госимущества Украины. .

19 мая 2021 года Гостиному двору предоставили статус памятника культурного наследия национального значения. Здание было передано в управление МКИП.

В планах министерства - провести реставрацию Гостиного двора и впоследствии создать в нем культурно-публичное пространство.