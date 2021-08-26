Гостиный двор в Киеве начала охранять полиция, - Минкульт
Национальная полиция взяла под охрану Гостиный двор в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики в Facebook.
"Гостиный двор находится под государственной охраной. Национальная полиция будет охранять это место культурного наследия национального значения, заменив частную охрану бывшего арендатора", - говорится в сообщении.
По словам министра Александра Ткаченко, взятие Гостиного двора под государственную охрану - это первый шаг, чтобы начать срочные противоаварийные работы.
Гостиный двор на Контрактовой площади в Киеве - памятник архитектуры, построенный в XIX в.
Во времена экс-президента Виктора Януковича его планировали перестроить под торгово-офисный центр.
В феврале 2018 года суд вернул здание Гостиного двора государству. Оно было передано в управление Фонда госимущества Украины. .
19 мая 2021 года Гостиному двору предоставили статус памятника культурного наследия национального значения. Здание было передано в управление МКИП.
В планах министерства - провести реставрацию Гостиного двора и впоследствии создать в нем культурно-публичное пространство.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.71
Покупка 26.71Продажа 26.94
-
EUR
Покупка 31.26Продажа 31.66
- Актуальное
- Важное