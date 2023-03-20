Об этом информирует СБУ .

Общая стоимость арестованных активов составляет около 50 млн. грн. Среди них:

элитный гостиничный комплекс в Буковеле общей площадью более 1,2 тыс. кв.

квартиры в центральном районе Киева общей площадью более 200 кв.

два паркоместа в Киеве;

пять земельных участков общей площадью более 1 га в регионе столицы, а также Ялте и Ивано-Франковской области.

Также СБУ сообщает, что во время обысков в одной из квартир руководителя охраны в Киеве было обнаружено:

13 единиц оружия, в том числе коллекционного;

свыше 5,6 тыс. патронов;

мобильные телефоны, компьютеры, документы и черновые записи с поличным.

Правоохранители проверяют причастность собственника имущества к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины. В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.