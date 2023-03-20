Гостиничный комплекс, квартиры и 5 земельных участков: на имущество руководителя охраны Януковича наложили арест
Служба безопасности Украины наложила арест на все имущество руководителя охраны бывшего президента Украины Виктора Януковича
Об этом информирует СБУ .
Общая стоимость арестованных активов составляет около 50 млн. грн. Среди них:
- элитный гостиничный комплекс в Буковеле общей площадью более 1,2 тыс. кв.
- квартиры в центральном районе Киева общей площадью более 200 кв.
- два паркоместа в Киеве;
- пять земельных участков общей площадью более 1 га в регионе столицы, а также Ялте и Ивано-Франковской области.
Также СБУ сообщает, что во время обысков в одной из квартир руководителя охраны в Киеве было обнаружено:
- 13 единиц оружия, в том числе коллекционного;
- свыше 5,6 тыс. патронов;
- мобильные телефоны, компьютеры, документы и черновые записи с поличным.
Правоохранители проверяют причастность собственника имущества к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины. В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
- 10 марта стало известно, что экс-президента Виктора Януковича и его главного охранника будут судить заочно за подстрекательство к дезертирству и организации незаконной переправки через госграницу.
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