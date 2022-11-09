Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его словам, мужчина находился во дворе дома, когда туда прилетел российский снаряд. Погибший гостил у родственников.

Вражеским огнем в громаде изувечены почти два десятка частных домов, несколько хозяйственных построек, автомобильный прицеп и электросети.

Кроме того, вечером 9 ноября прогремели взрывы в пригороде Кривого Рога. Предположительно Россия обстреляла район кассетными снарядами.

8 ноября враг бил по территории Марганецкой и Красногригорьевской территориальных громад и городу Никополь на Днепропетровщине.

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