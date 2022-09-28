Гостаможслужба назвала первое украинское предприятие, получившее разрешения для "таможенного безвиза"
Статус авторизованного грузоотправителя и авторизованного грузополучателя для использования при совместном транзите получила сеть строительных гипермаркетов
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
26 сентября 2022 года Гостаможслужба выдала сразу четыре разрешения на применение основных транзитных упрощений: "общая финансовая гарантия", "самостоятельное наложение пломб специального типа", "авторизованный грузоотправитель" и "авторизованный грузополучатель". Предприятием, которое получило эти упрощения, стало ООО "Эпицентр К".
Полученные упрощения позволяют предприятию помещать товары под процедуру совместного транзита, а также получать их на территории своих складских помещений без заезда в таможню отправления или таможню назначения соответственно, что уменьшает логистические расходы, а также сокращает время на прохождение таможенных формальностей.
Полтора года назад ООО "Эпицентр К" стало одним из первых предприятий, присоединившихся к представлению деклараций в NCTS при национальном применении системы, и по итогам вошло в ТОП-10 компаний, оформивших больше всего деклараций совместного транзита.
Процесс получения транзитных упрощений для работы в NCTS начался в мае 2022 года. На этапе национального применения 4 предприятия воспользовались возможностью получить транзитные упрощения, которые продолжат действовать с началом международного применения NCTS (так называемый таможенный безвиз) 1 октября 2022 года.
- С 1 октября Украина начнет применять процедуру совместного транзита, которая поможет снизить очереди в пунктах пропуска, поскольку большинство грузов будут приезжать на границу уже с пломбами.
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