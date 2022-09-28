Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

26 сентября 2022 года Гостаможслужба выдала сразу четыре разрешения на применение основных транзитных упрощений: "общая финансовая гарантия", "самостоятельное наложение пломб специального типа", "авторизованный грузоотправитель" и "авторизованный грузополучатель". Предприятием, которое получило эти упрощения, стало ООО "Эпицентр К".

Полученные упрощения позволяют предприятию помещать товары под процедуру совместного транзита, а также получать их на территории своих складских помещений без заезда в таможню отправления или таможню назначения соответственно, что уменьшает логистические расходы, а также сокращает время на прохождение таможенных формальностей.

Полтора года назад ООО "Эпицентр К" стало одним из первых предприятий, присоединившихся к представлению деклараций в NCTS при национальном применении системы, и по итогам вошло в ТОП-10 компаний, оформивших больше всего деклараций совместного транзита.

Процесс получения транзитных упрощений для работы в NCTS начался в мае 2022 года. На этапе национального применения 4 предприятия воспользовались возможностью получить транзитные упрощения, которые продолжат действовать с началом международного применения NCTS (так называемый таможенный безвиз) 1 октября 2022 года.

С 1 октября Украина начнет применять процедуру совместного транзита, которая поможет снизить очереди в пунктах пропуска, поскольку большинство грузов будут приезжать на границу уже с пломбами.

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