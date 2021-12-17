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Госсубсидии иностранным субъектам кинематографии на создание фильмов в Украине: Рада разблокировала законопроект

17 декабря, 2021 пятница
14:29
Общество Верховная Рада

В пятницу, 17 декабря Верховная Рада разблокировала законопроект №6265 о предоставлении государственной субсидии для возврата части расходов, понесенных иностранным субъектом кинематографии при создании фильмов в Украине

За соответствующее решение проголосовало 298 нардепов, передает Еспресо.TV.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он устраняет технические ошибки, допущенные при внесении изменений в закон о государственной поддержке кинематографии в Украине относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, понесенных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине.

"Разблокирование реализации права иностранного субъекта кинематографии на получение государственной субсидии создаст механизмы для привлечения иностранных инвестиций в Украину, создания новых рабочих мест, повышения профессионального уровня украинских специалистов в этой области путем сотрудничества с мировыми игроками, развития инфраструктуры Украины и туризма", - указывается в документе.

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