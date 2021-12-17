Госсубсидии иностранным субъектам кинематографии на создание фильмов в Украине: Рада разблокировала законопроект

За соответствующее решение проголосовало 298 нардепов, передает Еспресо.TV.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он устраняет технические ошибки, допущенные при внесении изменений в закон о государственной поддержке кинематографии в Украине относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, понесенных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине.



"Разблокирование реализации права иностранного субъекта кинематографии на получение государственной субсидии создаст механизмы для привлечения иностранных инвестиций в Украину, создания новых рабочих мест, повышения профессионального уровня украинских специалистов в этой области путем сотрудничества с мировыми игроками, развития инфраструктуры Украины и туризма", - указывается в документе.