Об этом Зеленский сообщил во время вечернего обращения.

"Днем я провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов.

Тематика, можно сказать, общая для этих совещаний. Это усиление государственных институций Украины и защита институций от любых попыток извне или изнутри снизить их дееспособность и эффективность", - рассказал он.

По словам президента, на совещании речь шла о вопросах кадровой политики, взаимодействии между государственными институтами и чистоты того, как работают государственные структуры.

"Например, на совещании с правоохранителями был доклад по выявлению и блокированию теневых схем на таможне. Вы видели в течение этих недель соответствующие следственные действия, задержание", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина продолжит модернизацию институтов и процессов, потому что госструктуры должны работать прозрачно и подотчетно.