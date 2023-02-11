Госструктуры должны работать прозрачно и подотчетно, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания с представителями сектора обороны и правоохранительных органов, чтобы "усилить государственные институты" страны
Об этом Зеленский сообщил во время вечернего обращения.
"Днем я провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов.
Тематика, можно сказать, общая для этих совещаний. Это усиление государственных институций Украины и защита институций от любых попыток извне или изнутри снизить их дееспособность и эффективность", - рассказал он.
По словам президента, на совещании речь шла о вопросах кадровой политики, взаимодействии между государственными институтами и чистоты того, как работают государственные структуры.
"Например, на совещании с правоохранителями был доклад по выявлению и блокированию теневых схем на таможне. Вы видели в течение этих недель соответствующие следственные действия, задержание", - сказал Зеленский.
Он также добавил, что Украина продолжит модернизацию институтов и процессов, потому что госструктуры должны работать прозрачно и подотчетно.
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