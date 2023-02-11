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Госструктуры должны работать прозрачно и подотчетно, - Зеленский

11 февраля, 2023 суббота
18:34
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания с представителями сектора обороны и правоохранительных органов, чтобы "усилить государственные институты" страны

Об этом Зеленский сообщил во время вечернего обращения.

"Днем я провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов.
Тематика, можно сказать, общая для этих совещаний. Это усиление государственных институций Украины и защита институций от любых попыток извне или изнутри снизить их дееспособность и эффективность", - рассказал он.

По словам президента, на совещании речь шла о вопросах кадровой политики, взаимодействии между государственными институтами и чистоты того, как работают государственные структуры.

"Например, на совещании с правоохранителями был доклад по выявлению и блокированию теневых схем на таможне. Вы видели в течение этих недель соответствующие следственные действия, задержание", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина продолжит модернизацию институтов и процессов, потому что госструктуры должны работать прозрачно и подотчетно.

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 февраля внес в Верховную Раду представление на назначение Игоря Клименко министром внутренних дел. На следующий день Верховная Рада Украины поддержала назначение Игоря Клименко министром внутренних дел Украины.
  • Пять заместителей главы Министерства внутренних дел Украины в пятницу, 10 февраля, написали заявления об отставке. Представитель министра МВД Марьяна Рева отметила, что увольнение заместителей - это устоявшаяся и законная процедура. Она прописана в девятой статье Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти".
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