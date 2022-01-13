Госстат: в 2021 бензин на АЗС подорожал более чем на 20%, автогаз - на 50%

Об этом говорится в данных Госстата.



По данным статистического ведомства, в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 грн за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 грн за литр, дизельное. топливо – на 23,1% до 29,6 грн за литр.



Сжиженный газ для автомобилей подорожал на 50,5% – до 19,1 грн за литр.





Напомним, по данным Госстата, за прошлый год цены в Украине выросли на 10% – рекордный показатель с 2017.