Госстат улучшил оценку роста ВВП в третьем квартале 2021 года

Об этом сообщает Госстат, передает Еспресо.TV.



Согласно данным службы, номинальный ВВП составляет 1 трлн 498,4 млрд грн, а в расчете на одного человека - 36,15 тыс. грн.



По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП вырос на 1,5% - немного лучше предыдущей оценки в 1,4%.

Напомним, уровень теневой экономики в январе-июне 2021 года составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта Украины.