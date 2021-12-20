Госстат улучшил оценку роста ВВП в третьем квартале 2021 года
Реальный валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2021 года увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
Об этом сообщает Госстат, передает Еспресо.TV.
Согласно данным службы, номинальный ВВП составляет 1 трлн 498,4 млрд грн, а в расчете на одного человека - 36,15 тыс. грн.
По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП вырос на 1,5% - немного лучше предыдущей оценки в 1,4%.
- Напомним, уровень теневой экономики в январе-июне 2021 года составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта Украины.
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