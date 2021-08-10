Госстат составил портрет среднестатистического украинца: вес, рост, образование

Об этом сообщается в данных Госкомстата.



Как отмечается, средний рост граждан в возрасте от 18 лет составляет 169 см, в т. ч. Женщин-164 см, мужчин - 175 см. Средний вес составляет 75 кг, в т. ч. Женщин - 71 кг, мужчин - 80 кг . По сравнению с прошлым годом эти показатели не изменились



Пониженную массу тела имеют 1,2% украинцев, нормальную массу тела - 42,4%, избыточную массу тела - 39,9%, ожирение - 16,0%, крайнее ожирение - 0,5%.



Госстат также приводит другие социально-демографические характеристики домохозяйств, среди которых уровень образования.



По данным обследования, доля населения в возрасте 25 лет и старше, имеющих уровень образования не ниже первого (бакалаврского) уровня высшего образования (среднее специальное), составляет 29,7%.



Средняя продолжительность обучения лиц в возрасте 25 лет и старше составляет 12,4 лет.

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