Госстат назвал главных торговых партнеров Украины в 2021 году
С итогами трех кварталов 2021 года Украина имеет крупнейший товарооборот с ЕС и Китаем
Об этом сообщает Государственная служба статистики .
По итогам трех кварталов товарооборот Украины и Китая увеличился до 13,4% и составляет $13,9 млрд.
В тройку лидеров также вошла Польша, доля которой во внешнем обороте Украины составляет 7,7% ($8,05 млрд) и Германия – 7,7% ($8,04 млрд).
В общей сложности 43,5% внешнего оборота Украины приходится на европейские страны.
Россия, которая в 2018 году была лидером рейтинга, а в 2019 и 2020 годах опустилась на второе место, сейчас находится на четвертой позиции с долей 7,1% или $7,35 млрд.
- 12 августа сообщалось, что экспорт товаров из Украины в январе-июле вырос на 29% , а импорт – на 33%.
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