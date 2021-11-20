Госстат назвал главных торговых партнеров Украины в 2021 году

Об этом сообщает Государственная служба статистики .

По итогам трех кварталов товарооборот Украины и Китая увеличился до 13,4% и составляет $13,9 млрд.

В тройку лидеров также вошла Польша, доля которой во внешнем обороте Украины составляет 7,7% ($8,05 млрд) и Германия – 7,7% ($8,04 млрд).

В общей сложности 43,5% внешнего оборота Украины приходится на европейские страны.

Россия, которая в 2018 году была лидером рейтинга, а в 2019 и 2020 годах опустилась на второе место, сейчас находится на четвертой позиции с долей 7,1% или $7,35 млрд.