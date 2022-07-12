Об этом сообщило Госспецсвязи в телеграммах.

"Российские хакеры продолжают атаковать украинскую инфраструктуру, не брезгуя гражданскими целями. В первом полугодии 2022 года Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, зафиксировано 1 350 кибератак", - говорится в сообщении.

Российские киберпреступники наиболее атаковали государственные и местные органы власти, сектор безопасности и обороны, энергетический, финансовый, коммерческий секторы, а также телеком и транспорт, отмечает ведомство.

Аналитики Госспецсвязи отмечают, что наиболее распространенные типы кибератак – вредоносный программный код, вмешательство или попытки вмешательства, нарушение уязвимостей информации и другие.

Напомним, Латвия испытала сверхмощную за собственную историю кибератаки российских хакеров.

Киберпреступники рассылают электронные письма с темой по поводу вакансий в специализированной прокуратуре, оборонной и военной сфере, но вложения в этих мейлах могут поразить гаджет

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb