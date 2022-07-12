Госспецсвязи зафиксировало 1,35 тыс. кибератак в Украине за первое полугодие 2022 года
Российские преступники чаще всего поражали органы власти, сектор безопасности и обороны, энергетический, финансовый, коммерческий секторы
Об этом сообщило Госспецсвязи в телеграммах.
"Российские хакеры продолжают атаковать украинскую инфраструктуру, не брезгуя гражданскими целями. В первом полугодии 2022 года Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, зафиксировано 1 350 кибератак", - говорится в сообщении.
Российские киберпреступники наиболее атаковали государственные и местные органы власти, сектор безопасности и обороны, энергетический, финансовый, коммерческий секторы, а также телеком и транспорт, отмечает ведомство.
Аналитики Госспецсвязи отмечают, что наиболее распространенные типы кибератак – вредоносный программный код, вмешательство или попытки вмешательства, нарушение уязвимостей информации и другие.
- Напомним, Латвия испытала сверхмощную за собственную историю кибератаки российских хакеров.
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