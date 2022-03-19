Госспецсвязи заблокировала фейковый сбор средств под видом Минцифры
Злоумышленники пытались собирать криптоактивы на армию
Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Telegramm.
"Специалисты Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины заблокировали фейковый домен для сбора средств под видом страницы Министерства цифровой трансформации", - говорится в сообщении.
Украинцам Госспецсвязи советует обращать особое внимание на домены госорганов. Да, единственным доменом первого уровня является gov.ua – на нем базируются государственные сайты. О других подразделениях следует сообщать правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA (https://cert.gov.ua/contact-us).
Официальные пожертвования на ВСУ можно сделать в приложении Дия. Деньги пойдут в поддержку армии через фонд "Вернись живым", заметили в ведомстве.
Напомним, оккупанты создали фейковый сайт "Вернись живым".
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