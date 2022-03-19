Госспецсвязи заблокировала фейковый сбор средств под видом Минцифры

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Telegramm.



"Специалисты Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины заблокировали фейковый домен для сбора средств под видом страницы Министерства цифровой трансформации", - говорится в сообщении.



Украинцам Госспецсвязи советует обращать особое внимание на домены госорганов. Да, единственным доменом первого уровня является gov.ua – на нем базируются государственные сайты. О других подразделениях следует сообщать правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA (https://cert.gov.ua/contact-us).



Официальные пожертвования на ВСУ можно сделать в приложении Дия. Деньги пойдут в поддержку армии через фонд "Вернись живым", заметили в ведомстве.

Напомним, оккупанты создали фейковый сайт "Вернись живым".