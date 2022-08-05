Об этом Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает в Facebook.

"Надежные пароли – сложные и должны состоять не менее чем из восьми разных символов: больших и маленьких букв, цифр, знаков. Однако запомнить значительное количество таких комбинаций сложно. Именно в таких случаях и помогают менеджеры паролей. Менеджеры паролей – это программы и приложения, которые служат "сейфом" для ваших паролей, позволяют держать их в безопасности благодаря шифрованию. Использовать менеджеры паролей можно как на компьютерах, так и на смартфонах", - пишет Госспецсвязи.

Украинцам советуют, что важно обращать внимание на надежность, способ хранения данных, стоимость и функции, когда пользователи выбирают менеджера паролей:

"Советуем отдавать предпочтение программам известных разработчиков (1Password, Bitwarden, LastPass, KeePass и т.п.). В любом случае перед установкой проверяйте репутацию продукта, знакомьтесь с отзывами с точки зрения безопасности. Поищите, не было ли сообщений об обнаруженных уязвимостях", - отмечают в Службе.

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