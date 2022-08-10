Об этом сообщает официальная facebook-страница Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Создание резервных копий важных данных - одно из основных правил кибербезопасности. Реалии настоящего таковы, что потерять доступ к какому-то важному документу или файлу очень легко. Это может произойти в результате кибератаки, кражи гаджета, из-за поломки или сбоя в его работе. Благодаря резервному копированию вы можете без труда восстановить утраченное", - пишут в Госспецсвязи.

Информацию можно хранить на внешних носителях, в том числе на флешке, HDD- или SSD-дисках. На облачном хранилище или собственном хранилище NAS (прим. – Network Area Storage).

"Самое надежное – использовать одновременно различные виды резервного копирования. Пользователи Windows могут осуществлять резервное копирование с помощью OneDrive на компьютере. Есть бесплатные и платные планы, последние имеют расширенные функции и больший размер хранилища. Создавать резервные копии данных со смартфона можно с помощью Google One "Резервное копирование данных с iPhone осуществляется с помощью iCloud. Также решения по резервному копированию данных предлагают многие другие всемирно известные компании", - говорится в сообщении.

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