Госспецсвязи рассказывает, как защититься от взлома

Советы опубликовали в Telegram.



"Война России против Украины продолжается, в том числе на информационном фронте. Российская киберагрессия по меньшей мере два месяца наносит ущерб государственным сайтам Украины из-за атак различных видов. Им эффективно противостоят субъекты национальной системы кибербезопасности. Однако существует большой риск, что атаки распространятся, а их объектами могут стать все граждане. Мы должны держать оборону по всем фронтам. Киберзащита – это не только о государстве, это – обязанность каждого из нас. Только совместные усилия позволят эффективно противостоять врагу в киберпространстве", - говорится в сообщении.



Советы специалистов:

Замените пароли в соцсетях, банковских аккаунтах и на всех сайтах, где может быть Ваша персональная информация. Рекомендуется использовать сложные пароли, состоящие из букв и символов. Это должны быть сложные наборы не менее 10 знаков.

Настройте двухэтапную проверку при входе в ваш аккаунт-соцсети. Это обезопасит вас от попытки взлома аккаунта, ведь вы получите смс-сообщение, в котором вас попросят подтвердить вход в аккаунт.

Установите антивирус и системно проверяйте устройство на угрозы.

Сделайте резервные копии важных документов на отдельных устройствах или облачных хранилищах. Преступники часто шифруют данные на взломанных устройствах без восстановления.

Используйте легальное программное обеспечение. Российские вирусы сейчас часто распространяются через пиратское программное обеспечение.

Обновите приложения в смартфоне и программное обеспечение на компьютере. Это нужно, ведь разработчики постоянно работают над улучшением своих протоколов безопасности.

Не верьте фейкам! Особенно в соцсетях – их сейчас много, и их цель – не только посеять панику, но дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

Напомним, 15 марта Госспецсвязи в Украине выявило новое злонамеренное программное обеспечение, а в целом интенсивность кибератак на критическую инфраструктуру со времени начала полномасштабного вторжения РФ не уменьшается.