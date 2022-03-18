Госспецсвязи рассказывает, как защититься от взлома
Рекомендации по кибербезопасности людей предоставила Государственная служба специальной связи и защиты
Советы опубликовали в Telegram.
"Война России против Украины продолжается, в том числе на информационном фронте. Российская киберагрессия по меньшей мере два месяца наносит ущерб государственным сайтам Украины из-за атак различных видов. Им эффективно противостоят субъекты национальной системы кибербезопасности. Однако существует большой риск, что атаки распространятся, а их объектами могут стать все граждане. Мы должны держать оборону по всем фронтам. Киберзащита – это не только о государстве, это – обязанность каждого из нас. Только совместные усилия позволят эффективно противостоять врагу в киберпространстве", - говорится в сообщении.
Советы специалистов:
- Замените пароли в соцсетях, банковских аккаунтах и на всех сайтах, где может быть Ваша персональная информация. Рекомендуется использовать сложные пароли, состоящие из букв и символов. Это должны быть сложные наборы не менее 10 знаков.
- Настройте двухэтапную проверку при входе в ваш аккаунт-соцсети. Это обезопасит вас от попытки взлома аккаунта, ведь вы получите смс-сообщение, в котором вас попросят подтвердить вход в аккаунт.
- Установите антивирус и системно проверяйте устройство на угрозы.
- Сделайте резервные копии важных документов на отдельных устройствах или облачных хранилищах. Преступники часто шифруют данные на взломанных устройствах без восстановления.
- Используйте легальное программное обеспечение. Российские вирусы сейчас часто распространяются через пиратское программное обеспечение.
- Обновите приложения в смартфоне и программное обеспечение на компьютере. Это нужно, ведь разработчики постоянно работают над улучшением своих протоколов безопасности.
- Не верьте фейкам! Особенно в соцсетях – их сейчас много, и их цель – не только посеять панику, но дестабилизировать ситуацию в нашей стране.
- Напомним, 15 марта Госспецсвязи в Украине выявило новое злонамеренное программное обеспечение, а в целом интенсивность кибератак на критическую инфраструктуру со времени начала полномасштабного вторжения РФ не уменьшается.
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