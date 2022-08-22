Об этом предупреждает Госспецсвязь.

По данным Госспецсвязи, в зоне повышенной опасности – госслужащие, военные, работники критической инфраструктуры, которые могут стать точкой доступа к информационным системам государства.

Как можно усилить свою кибербезопасность:

Срочно измените все слабые пароли к важным аккаунтам, а также пароли, которые не изменяли в течение длительного времени.

Установите все необходимые обновления приложений на компьютере и смартфоне.

Просканируйте устройства с помощью антивирусов. Обязательно установите антивирус, если этого не сделали.

Удалите все сломанные пиратские программы, которые устанавливали ранее – они могут содержать уязвимости и представлять опасность для компьютера.

Удалите российские программы, если до сих пор таковыми пользуетесь.

Сделайте резервные копии важных документов, файлов, чтобы восстановить их в случае потери.

Настройте, где возможно, двухфакторную аутентификацию.

Не загружайте файлы из неизвестных источников.

Помните, что ссылки на фишинговые сайты могут быть "замаскированы" под поздравления с праздником. Не переходите по ссылкам, полученным от незнакомцев и даже друзей.

Обращайте особое внимание на e-mail, ведь хакеры часто атакуют именно с помощью рассылки опасных электронных писем с "горячими" темами.

Злоумышленники могут имитировать представителей госорганов. Обратите внимание на адрес отправителя, содержимое письма. Не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте вложений.

Не разглашайте и не публикуйте персональные данные и важную информацию о себе (пароли, номера телефонов, пин-коды и т.д.).

Доверяйте только информации из официальных и проверенных источников. Не ведитесь на фейки и не распространяйте их.

Если видите информацию о "материальной помощи ко Дню Независимости", "дополнительных выплатах к празднику" или других подобных обещаниях, обязательно проверьте это на официальных ресурсах органов власти. Часто за схожими сообщениями скрываются фишинговые атаки. Не участвуйте в опросах, где требуют предоставить конфиденциальную информацию или секретные финансовые данные (пин-код к карте, CVV-код и т.п.).