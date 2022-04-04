Госспецсвязи предупреждает о новой кибератаке в Украине: рассылают мейлы под видом данных о военных преступлениях

Об этом сообщило Госспецсвязи в Телеграмме.



"Новая кибератака на государственные органы Украины. Злоумышленники снова используют болезненные для украинцев темы. В частности, "паразитируют" на информации о персональных данных россиян, совершивших военные преступления в нашей стране", – сообщило ведомство.



Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA при Госспецсвязи предостерегает сотрудников государственных органов открывать электронные письма по теме "Информация о военных преступниках РФ".



Хакеры могут получить удаленный доступ к компьютеру человека, открывшему такое письмо.



"Электронное письмо содержит HTML-файл "Военные преступники РФ.htm", открытие которого приведет к созданию на компьютере RAR-архива "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Упомянутый архив содержит файл-ярлык "Военные-преступники уничтожающие Украину (домашние адреса, фото, номера телефонов, страницы в социальных сетях).lnk". Его открытие приведет к тому, что злоумышленники получат удаленный доступ к компьютеру жертвы", – пояснили в Госспецсвязи.



Ведомство ассоциирует следующие действия с деятельностью группы UAC-0010 (Armageddon).

Напомним, количество хакерских атак за месяц войны выросло втрое, но большинство из них неуспешны.