Госспецсвязи предупреждает о новой кибератаке в Украине: рассылают мейлы под видом данных о военных преступлениях
Правительственная команда CERT-UA сообщает об очередной кибератаке на государственные органы Украины, на этот раз хакеры паразитируют на информации о военных преступлениях россиян
Об этом сообщило Госспецсвязи в Телеграмме.
"Новая кибератака на государственные органы Украины. Злоумышленники снова используют болезненные для украинцев темы. В частности, "паразитируют" на информации о персональных данных россиян, совершивших военные преступления в нашей стране", – сообщило ведомство.
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA при Госспецсвязи предостерегает сотрудников государственных органов открывать электронные письма по теме "Информация о военных преступниках РФ".
Хакеры могут получить удаленный доступ к компьютеру человека, открывшему такое письмо.
"Электронное письмо содержит HTML-файл "Военные преступники РФ.htm", открытие которого приведет к созданию на компьютере RAR-архива "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Упомянутый архив содержит файл-ярлык "Военные-преступники уничтожающие Украину (домашние адреса, фото, номера телефонов, страницы в социальных сетях).lnk". Его открытие приведет к тому, что злоумышленники получат удаленный доступ к компьютеру жертвы", – пояснили в Госспецсвязи.
Ведомство ассоциирует следующие действия с деятельностью группы UAC-0010 (Armageddon).
- Напомним, количество хакерских атак за месяц войны выросло втрое, но большинство из них неуспешны.
- В преддверии полномасштабного вторжения РФ, 23 февраля, сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке.
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