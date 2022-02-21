Госспецсвязи предупредило о возможных кибератаках на ресурсы с доменом .ua 22 февраля
22 февраля есть вероятность хакерских атак на ресурсы с доменом .ua, передает Госспецсвязи.
Об этом сообщают Госспецсвязи и CERT-UA.
На сайте Raidforums обнародовали сообщение с угрозой устроить кибератаку на ресурсы с доменом .ua 22 февраля. Впоследствии информацию удалили.
В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны.
"Госспецсвязь обращается ко всем: в случаях любых киберинцидентов, кибератак или выявленных действий по информационно-коммуникационным системам просим информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA", - отметили в ведомстве.
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