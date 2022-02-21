Госспецсвязи предупредило о возможных кибератаках на ресурсы с доменом .ua 22 февраля

Об этом сообщают Госспецсвязи и CERT-UA.



На сайте Raidforums обнародовали сообщение с угрозой устроить кибератаку на ресурсы с доменом .ua 22 февраля. Впоследствии информацию удалили.



В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны.



"Госспецсвязь обращается ко всем: в случаях любых киберинцидентов, кибератак или выявленных действий по информационно-коммуникационным системам просим информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA", - отметили в ведомстве.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства .

15 февраля в Украине произошла массовая атака на банки и портал "Действие", также не работали сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb