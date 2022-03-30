Госспецсвязи предупредило о массовой рассылке мейлов с программой, похищающей пароли и файлы
Украинцам массово рассылают на электронную почту вредоносную программу вместе с письмом по теме "Новая программа для записи в журнал" якобы от Минобразования
Об этом сообщило Госспецсвязи в Телеграмме со ссылкой на информацию правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.
Приложение, которое похищает пароли и файлы, поступает вместе с письмом на электронную почту с темой "Новая программа для записи в журнал".
"Текст электронного письма содержит сообщения, якобы, Министерства образования и науки Украины о "электронных учебных журналах", а также ссылку на "программу" и пароль на архив", - говорится в сообщении.
Если пользователь открывает архив и запускает EXE-файл, компьютер поражает вредоносную программу, которую специалисты классифицируют как MarsStealer.
"Это - вредоносная программа-стиллер, основным функционалом которой является сбор информации о компьютере, угон аутентификационных данных из интернет-браузеров, плагинов крипто-кошельков, программ многофакторной аутентификации, угон файлов, а также загрузка и запуск исполняемых файлов и изготовление снимка экран ", – объяснило ведомство.
В случае обнаружения такого сообщения Госспецсвязи советует не открывать файлы и немедленно сообщить об этом на почту [email protected]
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