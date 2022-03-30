Госспецсвязи предупредило о массовой рассылке мейлов с программой, похищающей пароли и файлы

Об этом сообщило Госспецсвязи в Телеграмме со ссылкой на информацию правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.



Приложение, которое похищает пароли и файлы, поступает вместе с письмом на электронную почту с темой "Новая программа для записи в журнал".



"Текст электронного письма содержит сообщения, якобы, Министерства образования и науки Украины о "электронных учебных журналах", а также ссылку на "программу" и пароль на архив", - говорится в сообщении.



Если пользователь открывает архив и запускает EXE-файл, компьютер поражает вредоносную программу, которую специалисты классифицируют как MarsStealer.



"Это - вредоносная программа-стиллер, основным функционалом которой является сбор информации о компьютере, угон аутентификационных данных из интернет-браузеров, плагинов крипто-кошельков, программ многофакторной аутентификации, угон файлов, а также загрузка и запуск исполняемых файлов и изготовление снимка экран ", – объяснило ведомство.



В случае обнаружения такого сообщения Госспецсвязи советует не открывать файлы и немедленно сообщить об этом на почту [email protected]

Напомним, российские хакеры используют новый вирус-вейпер CaddyWiper.

В преддверии полномасштабного вторжения РФ, 23 февраля, сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке.