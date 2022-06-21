Об этом сообщила Госспецсвязи телеграмм.

Правительственная команда киберспециалистов CERT-UA при Госспецсвязи предупреждает о новой кибератаке на объекты критической инфраструктуры Украины, говорится в сообщении.

"Специалисты выявили распространение электронных писем вроде бы от имени "Государственной налоговой службы Украины" с темой "Сообщения о неуплате налога". В них содержится архив "НаложениеШтрафныхСанкций". zip" с одноименным docx-документом", – отмечает ведомство.

Его открытие в конечном итоге приведет к загрузке вредоносной программы Cobalt Strike Beacon. Активность отслеживается по идентификатору UAC-0098, предупреждают в CERT-UA.

"Еще одна кибератака осуществлялась с помощью распространения вредоносного документа с названием "Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf", открытие которого приводит к загрузке и запуску вредоносной программы CredoMap. Эту активность ассоциируют с деятельностью группы APT28", - добавили в ведомстве.

Напомним, Госспецсвязи предупредило о массовой рассылке мейлов с программой, похищающей пароли и файлы.

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