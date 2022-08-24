Об этом сообщает facebook Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Проверять активность своих аккаунтов нужно регулярно, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных посторонних действий с вашими учетными записями. Такая опция есть в настройках безопасности многих программ и сервисов", - пишет Госспецсвязи.

Google

1. Зайдите в свой аккаунт Google и выберите категорию Безопасность в меню.

2. Выберите пункт Устройства и нажмите Управление всеми устройствами. Здесь вы увидите список всех устройств, на которых проходят активные сеансы или с которых осуществлялся вход в аккаунт за последний период.

3. Выберите устройство, которое больше не используется, и нажмите Выйти.

"Важно! Если вы увидели в перечне незнакомое устройство, с которого осуществлялся вход в ваш аккаунт, немедленно смените пароли для безопасности", - подчеркивают в Госспецсвязи.

Telegram

Настройки – Устройства – Выйти из аккаунтов на всех устройствах, кроме этого (или выбрать один из активных сеансов и нажать Завершить).

Facebook

Настройки – Безопасность – Безопасность и вход – Активные сеансы. Выбрать нужный, нажать Выйти.

WhatsApp

Меню (символ трех вертикальных точек) – Подключенные устройства – Активность устройств. Выбрать нужный и нажать для отключения.

Instagram

Меню (знак в виде трех горизонтальных линий в правом верхнем углу) – Настройка – Безопасность – Входы в аккаунт. Выберите нужный активный сеанс и нажмите Выйти.

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