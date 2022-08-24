Госспецсвязи объясняет украинцам, как проверить активность аккаунтов
Госспецсвязи объясняет, как проверить активность аккаунтов в Google, Telegram, Facebook, Instagram и WhatsApp
Об этом сообщает facebook Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
"Проверять активность своих аккаунтов нужно регулярно, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных посторонних действий с вашими учетными записями. Такая опция есть в настройках безопасности многих программ и сервисов", - пишет Госспецсвязи.
1. Зайдите в свой аккаунт Google и выберите категорию Безопасность в меню.
2. Выберите пункт Устройства и нажмите Управление всеми устройствами. Здесь вы увидите список всех устройств, на которых проходят активные сеансы или с которых осуществлялся вход в аккаунт за последний период.
3. Выберите устройство, которое больше не используется, и нажмите Выйти.
"Важно! Если вы увидели в перечне незнакомое устройство, с которого осуществлялся вход в ваш аккаунт, немедленно смените пароли для безопасности", - подчеркивают в Госспецсвязи.
Telegram
Настройки – Устройства – Выйти из аккаунтов на всех устройствах, кроме этого (или выбрать один из активных сеансов и нажать Завершить).
Настройки – Безопасность – Безопасность и вход – Активные сеансы. Выбрать нужный, нажать Выйти.
Меню (символ трех вертикальных точек) – Подключенные устройства – Активность устройств. Выбрать нужный и нажать для отключения.
Меню (знак в виде трех горизонтальных линий в правом верхнем углу) – Настройка – Безопасность – Входы в аккаунт. Выберите нужный активный сеанс и нажмите Выйти.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 39.38Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное