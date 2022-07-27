Госспецсвязи дала советы военным, как безопасно пользоваться телефонами и интернетом
В Госспецсвязи объяснили, как военнослужащим безопасно пользоваться мобильным телефоном и интернетом, в том числе и в зоне активных боевых действий
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
"Соблюдение правил кибергигиены, осмотрительное использование смартфонов – все это особенно важно для военных, ведь речь идет не только о безопасности личных данных, а часто и о сохранении жизни", - подчеркивают в Госспецсвязи.
Для обеспечения безопасности необходимо выключать телефон полностью или настраивать "режим полета", когда находитесь в непосредственной близости к позициям врага. Использовать гаджеты только при необходимости.
Военным советуют не обсуждать рабочие вопросы по мобильному даже с близкими. Не рассказывать информацию о побратимах, местах дислокации, вооружении, поставленных задачах и т.д.
С одной точки лучше не пользоваться связью одновременно нескольким лицам. Военным безопаснее звонить по очереди, с определенными временными интервалами.
"Не храните на телефоне фото, видео, документы и любую другую информацию, которая может быть использована в случае потери гаджета и попадения его в руки врага. Используйте VPN. Не подключайтесь к неизвестным Wi-Fi сетям или другим устройствам, «раздающим» интернет. Не «раздавайте» интернет со своего смартфона. Настройте мобильные устройства, в том числе и мессенджеры, так, чтобы принимать звонки и сообщения только от лиц, находящихся в списке контактов. Кроме телефона, осторожно используйте другие гаджеты, работающие через Bluetooth или Wi-Fi. Например, смарт-часы или фитнес-трекеры", - такие советы также дают в Госспецсвязи.
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