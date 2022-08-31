Советы Госспецсвязи опубликовала в Facebook.

"Первого сентября начинается обучение в школах, однако многие ученики из-за военного положения будут учиться дистанционно. Позаботьтесь о безопасности детей в онлайн-пространстве. Госспецсвязи напоминает главные правила, которые помогут защитить школьников в интернете", - пишут в Службе.

Родителям советуют установить все необходимые для защиты настроек на смартфоне или компьютере ребенка. Если для обучения ребенку нужно зарегистрироваться на определенном сайте или создать аккаунт, сделайте это вместе. Не разрешайте использовать учетные записи взрослых.

"Договоритесь с ребенком, что на уроках он будет использовать только те интернет-ресурсы, которые необходимы для обучения: определенную учителем программу для видеоконференций, вебсайты с учебным материалом, мессенджер для сообщений. При необходимости настройте соответствующие закладки в браузере", - пишет Госспецзв. .

Научите детей создавать надежные пароли и никому их не сообщать. Расскажите и постоянно напоминайте о рисках в киберпространстве. Если ребенок учится в начальной школе, используйте специальные программы, фильтрующие контент, сделайте необходимые настройки для родительского контроля.

Напоминайте детям правила нравственного онлайн-общения. Обсудите план действий на случай нестандартных ситуаций. Ребенок должен знать, что в любом случае может рассчитывать на помощь учителя или родителей.

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