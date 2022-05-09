Госспецсвязь пытается прикрыть преступные действия Концерна РРТ, - телеканал "Еспресо"

С удивлением узнали, что Госспецсвязь взяла на себя ответственность за отключение трех украинских телеканалов от цифрового эфира, ссылаясь при этом на решение СНБО от 18 марта 2022 года. Прежде всего удивительно, что ни сам СНБО, ни Концерн РРТ, ни Нацсовет по телевидению и радиовещанию или какие-либо другие органы до сих пор не додумались использовать решение, которое не может быть основанием для отключения.

Заявляем, что это откровенная ложь и попытка прикрыть преступные действия должностных лиц Концерна РРТ со ссылкой хоть на что-то.

СНБО в письме в адрес телеканала "Еспресо" прямо признавал, что вопрос вещания - это вопрос Национального совета по телевидению и радиовещанию, а не каких-либо других органов.

То есть ни СНБО, ни Госспецсвязи, ни Концерн РРТ не имеют полномочий отключать телеканал от эфира. Такие полномочия есть у Нацсовета, который уже многократно сообщал, что решений об отключении он не принимал.

Чтобы убедиться в манипуляциях Госсвязи, достаточно просто открыть решение СНБО, на которое они ссылаются. В нем нет ни слова об отключении от эфира каких-либо телеканалов (хотя Госспецсвязи говорит, что вроде бы оно есть). Кроме того, выполнение соответствующего решения СНБО возложено на Нацсовет по телевидению и радиовещанию (хотя Госспецсвязи отмечает, что его "выполнил" Концерн РРТ).

Для нас очевидно, что высказанная Госспецсвязью позиция является попыткой прикрыть преступников из Концерна РРТ, которые незаконно, без всяких правовых оснований отключили вещание проукраинского независимого патриотического канала во время войны. И если чиновники Госспецсвязи хотят разделить уголовную ответственность с теми, кто во время военного положения стал бороться против официального украинского информационного вещания, кто так же, как российские оккупационные силы выключает из эфира украинские телеканалы на украинских территориях, мы обязательно будем поднимать вопрос о привлечение таких лиц к уголовной ответственности.