Госспецсвязь проведет исследование для развертывания сетей 5G в Украине

Об этом сообщает Правительственный портал.



Согласно сообщению, Госспецсвязь проведет исследование возможности совместного использования частот специальными пользователями и операторами мобильной связи, которые планируют в этих полосах развертывание сетей мобильной связи 5G.



По словам главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, результаты исследования позволят начать развертывание сетей пятого поколения в диапазоне 700 МГц., поскольку для стабильного функционирования этого стандарта связи необходимо провести научно-техническое изучение возможности использования оборудования для обслуживания специальных абонентов совместно с пользователями обычного мобильной связи", - цитирует пресс служба слова Щиголя.



Отмечается, что после проведения исследований Министерство цифровой трансформации и администрация Госспецсвязи должны установить плату за пользование радиочастотным ресурсом.



Отмечается, что внедрение 5G в Украине позволит разгрузить существующий частотный ресурс и избежать проблем со связью, поскольку скорость интернета пятого поколения минимум вдвое больше, чем 4G. Кроме этого, 5G позволяет внедрять Smart City-технологии в городах, а также предоставляет широкие возможности применения в медицине, безопасности дорожного движения и тому подобном.

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