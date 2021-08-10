Госспецсвязь проведет исследование для развертывания сетей 5G в Украине
Государственная служба специальной связи и защиты информации проведет исследование для начала развертывания сетей 5G в Украине
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, Госспецсвязь проведет исследование возможности совместного использования частот специальными пользователями и операторами мобильной связи, которые планируют в этих полосах развертывание сетей мобильной связи 5G.
По словам главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, результаты исследования позволят начать развертывание сетей пятого поколения в диапазоне 700 МГц., поскольку для стабильного функционирования этого стандарта связи необходимо провести научно-техническое изучение возможности использования оборудования для обслуживания специальных абонентов совместно с пользователями обычного мобильной связи", - цитирует пресс служба слова Щиголя.
Отмечается, что после проведения исследований Министерство цифровой трансформации и администрация Госспецсвязи должны установить плату за пользование радиочастотным ресурсом.
Отмечается, что внедрение 5G в Украине позволит разгрузить существующий частотный ресурс и избежать проблем со связью, поскольку скорость интернета пятого поколения минимум вдвое больше, чем 4G. Кроме этого, 5G позволяет внедрять Smart City-технологии в городах, а также предоставляет широкие возможности применения в медицине, безопасности дорожного движения и тому подобном.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.7
Покупка 26.7Продажа 26.94
-
EUR
Покупка 31.27Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное