Госслужащим, непригодным к военной службе, тоже нельзя уезжать из Украины, - ДПСУ
Запрет на выезд госслужащих за границу Украины распространяется и на тех, кто не пригоден к военной службе
Об этом проинформировал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Андрей Демченко подчеркнул: решение уже действует и касается в частности тех, кто не годен к военной службе или имели другие основания для выезда.
"Нужно понимать, что это касается четкого перечня должностных лиц, в частности руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров и т.п., а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации . Лица, не пригодные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ДПСУ органами, указанными выше, кроме исключений, определенных для госслужащих", - сказал он.
Примечательно, что запрет распространяется как на мужчин, так и на госслужбы.
- Напомним, Владимир Зеленский сообщил , что РНБО принял решение о запрете на выезд должностных лиц за границу по негосударственным причинам.
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