Об этом проинформировал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Андрей Демченко подчеркнул: решение уже действует и касается в частности тех, кто не годен к военной службе или имели другие основания для выезда.

"Нужно понимать, что это касается четкого перечня должностных лиц, в частности руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров и т.п., а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации . Лица, не пригодные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ДПСУ органами, указанными выше, кроме исключений, определенных для госслужащих", - сказал он.

Примечательно, что запрет распространяется как на мужчин, так и на госслужбы.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил , что РНБО принял решение о запрете на выезд должностных лиц за границу по негосударственным причинам.

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