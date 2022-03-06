Госсекретарь США заявил, что договаривается с партнерами по эмбарго российской нефти

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил , что Соединенные Штаты работают со своими союзниками в Европе над изучением возможности запрета импорта российской нефти, - информирует Еспресо.TV .



"Я вчера разговаривал по телефону с президентом и другими членами кабинета министров именно на эту тему (эмбарго на российскую нефть, – ред.), и сейчас мы разговариваем с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы скоординированно рассмотреть перспективу запрета на импорт российской нефти, при этом убедившись, что на мировых рынках по-прежнему имеются соответствующие поставки нефти", - заявил Блинкен.

Напомним, накануне ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов.

Также 26 февраля страны Европейского Союза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за полномасштабное вторжение в Украину.

28 февраля Швейцария поддержала санкции Евросоюза против россиян, причастных к вторжению Москвы в Украину, и заверила, что заморозит их активы.