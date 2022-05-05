Госсекретарь США заболел COVID-19

Об этом сообщил представитель госжэпа Нед Прайс, пишет Интерфакс-Украина.



"Государственный секретарь Энтони Блинкен сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус сегодня днем. Секретарь получил обе дозы вакцины, а также "бустерную" дозу и испытывает легкие симптомы заболевания", - сказал Прайс.



Во вторник и среду утром госсекретарь сдавал отрицательные тесты.



Блинкен не встречался с президентом США Джо Байденом в последние несколько дней.



Госсекретарь продолжит работу в домашней самоизоляции.

Напомним, 24 апреля в Киев прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским и анонсировали возвращение сотрудников посольства США в Украину и новый пакет помощи.