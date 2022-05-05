Госсекретарь США заболел COVID-19
Госсекретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на COVID-19 и продолжит работу в домашней самоизоляции
Об этом сообщил представитель госжэпа Нед Прайс, пишет Интерфакс-Украина.
"Государственный секретарь Энтони Блинкен сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус сегодня днем. Секретарь получил обе дозы вакцины, а также "бустерную" дозу и испытывает легкие симптомы заболевания", - сказал Прайс.
Во вторник и среду утром госсекретарь сдавал отрицательные тесты.
Блинкен не встречался с президентом США Джо Байденом в последние несколько дней.
Госсекретарь продолжит работу в домашней самоизоляции.
- Напомним, 24 апреля в Киев прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским и анонсировали возвращение сотрудников посольства США в Украину и новый пакет помощи.
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