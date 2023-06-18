Госсекретарь США встретился с главой МИД Китая: о чем говорили

Об этом пишет CNN.

Энтони Блинкен прибыл в Пекин с высокими ожиданиями, направленными на уменьшение напряженности между двумя странами и обсуждение ключевых вопросов. В частности, о ситуации в Украине.

Отмечается, что встреча продолжалась более пяти часов и закончилась в 20:00 по местному времени. После первой встречи Блинкен перешел к рабочему ужину.

Обе стороны заявили о низких ожиданиях от визита, но Блинкен пообещал выразить реальную обеспокоенность США по нескольким вопросам, включая вторжение России в Украину.

Эта встреча стала первым визитом государственного секретаря США в Китай за последние пять лет и важна в контексте предоставления приоритета отношениям между двумя странами.

Также Блинкен написал на своей странице в twitter: "Сегодня я встретился с членом Государственного Совета Китайской Народной Республики и министром иностранных дел Цинь Ганом в Пекине и обсудил, как мы можем ответственно управлять отношениями между двумя странами через открытые каналы связи".