Госсекретарь США призвал Китай "не создавать кризис" вокруг Тайваня

Об этом сообщает CNN.

"Я очень надеюсь, что Пекин "не станет создавать кризис или искать повод нарастить агрессивную военную деятельность", - заявил он.

Блинкен подчеркнул, что во многих странах мира убеждены, что эскалация "не выигрышна ни для кого и может иметь непредсказуемые последствия, которые не будут выгодны ничьим интересам, включая членов ASEAN и Китая. США остаются заинтересованы в сохранении мира и стабильности в Тайваньском проливе" . Мы выступаем против любых односторонних попыток изменить статус кво, особенно силой", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь сказал, что в последние дни США контактировали с Пекином "на всех уровнях", чтобы донести этот сигнал.

Китай в четверг, 4 августа, заявил о пуске многих ракет в море к востоку от Тайваня и все они попали в цели. При этом Япония заявила, что выпущенные Китаем баллистические ракеты впервые свалились в ее воды.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Штаты "очень внимательно следят за ситуацией" и считают реакцию Китая на визит чрезмерной и провокативной. "Один из тревожных моментов с такими учениями или такими ракетными пусками как эти – риск ошибки, которая может привести к определенному конфликту", – отметил он.

4 августа Китай начал военные учения с боевой стрельбой в шести зонах вокруг Тайваня после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Отмечается, что обучение будет проходить с живыми стрельбами и будет продолжаться до 7 августа.

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