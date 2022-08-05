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Госсекретарь США призвал Китай "не создавать кризис" вокруг Тайваня

5 августа, 2022 пятница
08:31
Мир Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Пекин "не будет создавать кризис" вокруг Тайваня после визита на остров спикера Палаты представителей США

Об этом сообщает CNN.

"Я очень надеюсь, что Пекин "не станет создавать кризис или искать повод нарастить агрессивную военную деятельность", - заявил он.

Блинкен подчеркнул, что во многих странах мира убеждены, что эскалация "не выигрышна ни для кого и может иметь непредсказуемые последствия, которые не будут выгодны ничьим интересам, включая членов ASEAN и Китая. США остаются заинтересованы в сохранении мира и стабильности в Тайваньском проливе" . Мы выступаем против любых односторонних попыток изменить статус кво, особенно силой", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь сказал, что в последние дни США контактировали с Пекином "на всех уровнях", чтобы донести этот сигнал.

Китай в четверг, 4 августа, заявил о пуске многих ракет в море к востоку от Тайваня и все они попали в цели. При этом Япония заявила, что выпущенные Китаем баллистические ракеты впервые свалились в ее воды.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Штаты "очень внимательно следят за ситуацией" и считают реакцию Китая на визит чрезмерной и провокативной. "Один из тревожных моментов с такими учениями или такими ракетными пусками как эти – риск ошибки, которая может привести к определенному конфликту", – отметил он.

  • 4 августа Китай начал военные учения с боевой стрельбой в шести зонах вокруг Тайваня после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Отмечается, что обучение будет проходить с живыми стрельбами и будет продолжаться до 7 августа.

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