Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль.

Об этом сообщает Bloomberg.

"В ближайшие дни Блинкен отправится в Израиль, чтобы напрямую поговорить с нашими израильскими партнерами о ситуации на месте и о том, как мы можем продолжать наилучшим образом поддерживать их в борьбе с террористами, которые совершили эти ужасные нападения", — заявил на брифинге спикер Мэтью Миллер. Он добавил, что Блинкен вылетит в Израиль в среду и прибудет в четверг.

Миллер сказал, что поддержка США Израиля "непреклонна", а Блинкен ждет встречи с высокопоставленными руководителями израильского правительства и продолжения дискуссий, которые они с президентом США Джо Байденом вели по поводу нападения ХАМАСа на Израиль.

По словам Миллера, ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильским территориям и, по меньшей мере, 1500 боевиков пересекли границу, убивали, похищали мирных жителей и солдат. В частности, погибли, по меньшей мере, 14 американских граждан.

Миллер отметил, что США пытаются умерить Иран от помощи боевикам, в том числе ливанской военной организации "Хезболла". Он добавил, что Иран, вероятно, знал, что ХАМАС планирует напасть на Израиль, но его четкая роль в этом вопросе еще неизвестна.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на короне с Сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.