Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Ирпень

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Уничтоженные автомобили, следы от обстрелов, разрушенные жилые дома и другая инфраструктура. Господин Блинкен мог лично увидеть последствия военной агрессии России против Украины. Спасибо господину Блинкену за личный визит, ведь ни одна фотография не передаст ужасы войны, которые совершили россияне на территории нашей Киевщины", – написал Кулеба.

Также он поблагодарил США за ежедневную поддержку Украины.

"Благодарен США за поддержку ежедневно оказываемой Украины", - добавил Кулеба.

Напомним, по словам президента Зеленского, сегодняшний визит Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину демонстрирует лидерские позиции США в поддержке Украины и борьбы за свободу.

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