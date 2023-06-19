Встреча Блинкена и Си Цзиньпина: Китай подчеркнул, что не собирается противостоять США
В понедельник, 19 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Обсудили сотрудничество и содействие глобальному миру
Об этом сообщает AP и Xinhua .
В Пекине состоялась встреча Блинкена с Си Цзиньпином.
В ходе встречи китайский лидер заявил, что Китай уважает интересы США и не намерен противостоять или заменять Соединенные Штаты, ведь мировое сообщество нуждается в гармоничных отношениях между Китаем и США, которые определят судьбу человечества.
Также Си Цзиньпин призвал две страны действовать с ответственностью за мир, содействовать глобальному миру и сотрудничать в одном направлении. В то же время обе стороны должны придерживаться общего понимания, которого они достигли на Бали, и превратить положительные заявления в действия, направленные на стабилизацию и улучшение отношений между Китаем и США, добавил Си.
Фото: Getty Images
Ранее сообщалось, что Госдеп США подтвердил их встречу.
Агентство отмечает, что отсутствие встречи с главой Китая было бы большим препятствием для установления и сохранения связей на самом высоком уровне.
Блинкен встретится с Си в последний день своего визита в Китай. Основная цель встречи – возобновить дипломатические контакты после февральского инцидента.
Также сегодня Блинкен встретился с директором центрального офиса по иностранным делам Ван И.
Что известно о встрече Блинкена с Си Цзиньпином
6 июня отмечалось , что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай в ближайшие недели для встречи с чиновниками и, в частности, с Си Цзиньпином.
Блинкен намеревался провести встречи в Пекине еще в начале февраля. Однако администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
18 июня государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Пекин. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай с 2018 года. Там состоятся переговоры с руководителями Китая и о ситуации в Украине.
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган и госсекретарь США Энтони Блинкен 18 июня провели переговоры в Пекине. Говорили об отношениях между странами и войне в Украине.
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