Об этом глава американского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

"Россия должна немедленно прекратить свои систематические "фильтрационные" операции в Украине, в результате которых, как сообщается, исчезли, задержаны или насильственно депортированы из своих домов примерно до 1,6 млн ни в чем не повинных украинцев, в том числе 260 тысяч детей", - написал он.

13 июля президент Зеленский заявил, что оккупанты депортировали два миллиона украинцев и рассказал о российских фильтрационных лагерях.

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