Госсекретарь США Блинкен призвал Россию прекратить "фильтрацию" украинцев
Энтони Блинкен требует от России безотлагательно положить конец так называемой "фильтрации" украинского населения
Об этом глава американского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.
"Россия должна немедленно прекратить свои систематические "фильтрационные" операции в Украине, в результате которых, как сообщается, исчезли, задержаны или насильственно депортированы из своих домов примерно до 1,6 млн ни в чем не повинных украинцев, в том числе 260 тысяч детей", - написал он.
- 13 июля президент Зеленский заявил, что оккупанты депортировали два миллиона украинцев и рассказал о российских фильтрационных лагерях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.82
Покупка 35.82Продажа 36.92
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное