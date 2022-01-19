Госсекретарь США Блинкен прибыл в Украину

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Фото прибытия Блинкена обнародовал в Twitter представитель Госдепартамента США Нед Прайс.



"Госсекретарь Блинкен только что прибыл в Киев, где его приветствовали наши замечательные коллеги из посольства США в Киеве. Сегодня он также встретится с президентом Украины

Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – написал Прайс.



Выступая перед дипломатами посольства США в Украине, Блинкен подчеркнул, что очень надеется, что Россия сможет следовать дипломатическому и мирному пути, сообщает Reuters .



Однако наращивание российских войск у украинских границ означает, что президент РФ Владимир Путин может приказать атаковать Украину в кратчайшие сроки.



"Мы знаем, что есть планы еще больше увеличить эти (российские) силы в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность, также в очень короткие сроки, предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины", - сказал госсекретарь США.



Накануне поездки в Украину Энтони Блинкен заявил в эфире подкаста Pod Save the World , что оставить безнаказанную агрессию России означает открыть ящик Пандоры.



По его словам, многие американцы не понимают, почему администрация Байдена сосредоточена на Украине, которая находится в другом конце света.



"Ответ таков: конечно, Украина важна сама по себе. И мы в течение многих лет твердо отстаиваем ее суверенитет, территориальную целостность, независимость - формулу, которую вы слышите бесконечно. Но это тоже больше, чем Украина", - сказал госсекретарь США.



Блинкен подчеркнул, что своими действиями Россия пытается изменить границы соседних стран и решать вместо суверенных государств, с кем им объединяться.



"Если мы оставим это безнаказанным, то, я думаю, мы откроем огромный ящик Пандоры, где не только Украина. Другие автократические страны по всему миру, такие как Россия, скажут: мы тоже это сделаем. И это рецепт конфликта. Это рецепт хаоса, рецепт человеческих страданий и рецепт подрыва демократии", - подчеркнул госсекретарь.



В Украине Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой.

В ходе встречи госсекретарь США обсудит с представителями украинской власти единый подход в противодействии угрозе от РФ и в принуждении Кремля к дипломатии и деэскалации напряженности.



Кроме того, предполагается обсуждение вопросов стратегического партнерства Украины и США в сфере безопасности, торговой, инвестиционной и других.



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20 января Блинкен отправится в Берлин, где обсудит с немецкими, британскими и французскими чиновниками возможный ответ на военные действия России. В частности, в Берлине запланирована встреча Блинкена с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.



"Поездки и консультации госсекретаря - часть дипломатических усилий по снижению напряженности, вызванной наращиванием военной мощи России и агрессии против Украины", - отметили в Госдепартаменте США.



21 января Блинкен должен встретиться в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.



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Напомним, ранее Блинкен предупредил, что РФ может совершить провокацию для обоснования нового нападения на Украину.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что РФ готовится сфабриковать повод для вторжения в Украину, включая саботаж и информационные операции.

Чиновник в администрации США сообщил CNN, что РФ готовит диверсию против пророссийских сил в Украине, чтобы использовать это как повод для вторжения.

Блинкен и глава МИД Польши Збигнев Рау обсудили наращивание войск РФ вокруг Украины и переговоры с Кремлем.

Центр стратегических коммуникаций предупредил, что 19 января оккупанты могут совершить провокацию с целью обвинить ВСУ - обстрелять верующих во время крещенских обрядов на ставку "Кирпичный" в Петровском районе Донецка и взорвать шахту им. Челюскинцев.

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