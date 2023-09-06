Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев, - СМИ
Утром среды, 6 сентября, стало известно, что с официальным визитом в Киев прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен
Об этом сообщает "Европейская правда".
По данным издания, Блинкен уже находится в украинской столице.
Цель визита пока неизвестна. Сообщается, что центр столицы перекрыт.
Отметим, что предыдущий визит Блинкена в Украину состоялся год назад, 8 сентября.
- Накануне, 5 сентября, издание ZN.ua со ссылкой на источники сообщило , что Энтони Блинкен прибудет с визитом в Киев 6 марта. При этом никаких деталей поездки Блинкена не сообщалось.
- В то же время в Госдепе прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможном визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Там не подтвердили поездку Блинкена в Украину.
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