Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев, - СМИ

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным издания, Блинкен уже находится в украинской столице.

Цель визита пока неизвестна. Сообщается, что центр столицы перекрыт.

Отметим, что предыдущий визит Блинкена в Украину состоялся год назад, 8 сентября.