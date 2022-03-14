Госсекретарь США Блинкен отреагировал на обстрел Яворивского полигона за 20 км до границы с НАТО

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"Мы осуждаем ракетный удар России по Международному центру миротворчества и безопасности в Яворове, недалеко от границы Украины с Польшей. Жестокость должна прекратиться", - написал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.



Яворивский полигон, обстрелянный утром 13 марта с воздуха, находится в 20 км к украинско-польской границе. Польша – страна ЕС и НАТО.

Напомним, 13 марта под утро вражеская армия РФ совершила воздушную атаку по Яворивскому полигону возле Львова.

по Яворивскому полигону возле Львова. 14 марта президент Украины Владимир Зеленский снова призвал НАТО закрыть небо над нашим государством и подчеркнул, что это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на территорию Альянса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb