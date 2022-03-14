Госсекретарь США Блинкен отреагировал на обстрел Яворивского полигона за 20 км до границы с НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен сдержанно отреагировал на обстрел Яворивского полигона, который находится в 20 км к границе с НАТО
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Мы осуждаем ракетный удар России по Международному центру миротворчества и безопасности в Яворове, недалеко от границы Украины с Польшей. Жестокость должна прекратиться", - написал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.
Яворивский полигон, обстрелянный утром 13 марта с воздуха, находится в 20 км к украинско-польской границе. Польша – страна ЕС и НАТО.
- Напомним, 13 марта под утро вражеская армия РФ совершила воздушную атаку по Яворивскому полигону возле Львова.
- 14 марта президент Украины Владимир Зеленский снова призвал НАТО закрыть небо над нашим государством и подчеркнул, что это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на территорию Альянса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное